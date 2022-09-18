Barışma teklifini reddeden eşini öldürdü

İHA

Kırşehir'de M.T. (30), Boşanmak üzere olduğu eşini tabancayla öldürdü, kendini vurdu.

İHA'nın haberine göre M.T. (30), boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T.'nin (20) ile konuşmak üzere Kervansaray Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre M.T., barışma talebini reddeden eşi Hatice T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

DİNLENME TESİSİNDE KENDİNİ VURDU

Kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.