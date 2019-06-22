22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; “Best of Kültür 2019 Ödül Töreni” ünlüleri ağırladı. Öğrencilerin ders yılı boyunca bilimde, sanatta, sporda ve yabancı dilde ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları başarıların kutlandığı törende öğrenciler ödüllerini ünlü isimlerin elinden aldı. Törene Yalın, Zeynep Bastık, Ümit Erdim, Oylum Talu gibi isimler katıldı.
Ünlü şarkıcı Yalın, ödül almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yalın, "Gerçekten çok mutluyum, bu genç arkadaşlarımdan ödül aldığım için çok teşekkür ederim. Beni daha cesaretlendiriyor ve koşarak geliyoruz. Bu motivasyonlarla yeni şarkılar yazıyorum ve 15 gün içinde yaz şarkımız gelecek" diyerek teşekkür etti.
Yalın, Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kendisinin sahnesinde davul çalmasıyla ilgili sorulara, "Gerçekten harika davul çalıyor. Ayrıca arayıp teşekkür ettim, müziğe de ayrı bir kabiliyeti var" dedi.
Gazetecilerin Cem Yılmaz'ın daha önce, "Önce Yalın'la başladım müzik kariyerime ama şimdi Tarkan'a geçtim" dediğini hatırlatınca Yalın, "Bıraktım, bıraktım. Şimdi de Tarkan'dan sonra geri Yalın'a döndü. Onun esprilerini gerçekten seviyoruz" şeklinde konuştu.
Aşk hayatını soran gazetecilere "Benim bildiğim kadarıyla yalnızım" ifadelerini kullandı.
"6 EYLÜL'DE DÜĞÜN OLACAK"
Deniz Baysal ile dünyaevine girmeye hazırlanan Barış Yurtçu, "Çok güzel bir ödül töreni. Ayrıca böyle prestijli bir okulun bize ödül vermesi bizi ayrıca mutlu etti" diyerek teşekkür etti.
Bu yaz aylarında evleneceğini söyleyen yakışıklı şarkıcı Yurtçu, "Düğün hazırlıklarını hiç sorma, bayağı yoğun geçiyor. Biraz sıkıştık, Deniz de Muğla'da bir dönem işi çekiyor. 6 Eylül'de düğün olacak" dedi.
ZEYNEP BASTIK'A BÜYÜK SÜRPRİZ
Törende başarılı öğrencilere ödül vermek üzere sahneye çıkan Zeynep Bastık’a öğrencilerden bir sürpriz geldi. Öğrencilerin Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı ödülüne layık gördükleri Zeynep Bastık, "Bu anlamlı ödül için çok teşekkür ederim. Bu ödül benim için çok önemli, çünkü ilk ödülüm” dedi.
Ödül konuşmasının ardından Ezhel'in Felaket şarkısını seslendiren Bastık’a öğretmen ve öğrenciler de danslarıyla eşlik etti.
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