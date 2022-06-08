BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı’da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Anadolu Efes’te 10 sene forma giyen Barış, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştı. Bir dönem modellik de yapan Survivor Barış, voleybol, atletizm, masa tenisi ve yüzme gibi birçok farklı spor dalı ile de ilgilendi.