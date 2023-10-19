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        Haberler Magazin Barış Manço'nun anıtı Belçika'ya dikilecek

        Belçika'ya Barış Manço'nun anıtı dikilecek

        Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Belçika'ya babasını anıtının dikileceğini açıkladı. Doğukan Manço ile Batıkan Manço, bu konuda aldıkları davet üzerine Belçika'ya giderek yetkililerle görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 00:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 00:02
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        Belçika'ya anıtı dikilecek
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        Barış Manço'nun anıtı Belçika'ya dikilecek... Gerek müzisyenliği gerekse TV programcılığıyla başta Belçika olmak üzere yurt dışında da büyük bir etki bırakan Manço'nun Liege şehrine anıtını dikileceğini Doğukan Manço açıkladı.

        Doğukan Manço, bu konuda şunları söyledi: Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım.

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        #Barış Manço
        #Doğukan Manço
        #belçika
        #Barış Mançonun anıtı Belçikaya dikilecek

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