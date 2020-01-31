Barış Manço anılıyor

Barış Manço, vefatının 21'inci yılında adını taşıyan vapurdaki etkinlikle anılacak

Barış Manço, vefatının 21'inci yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak. Anma etkinliklerinin merkezi her yıl olduğu gibi yine Barış Manço Vapuru olacak.

1 Şubat'ta Barış Manço Vapuru'nda şarkılarının seslendirileceği sanatçının ailesi ve sevenleri bir araya gelecek.

Daha sonra Barış Manço'nun mezarının bulunduğu Kanlıca'ya gidilecek. Barış Manço Vapuru, 3 Şubat'a kadar Kanlıca'ya seferlerini sürdürecek.