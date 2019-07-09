Barış Atay kimdir? sorusu gündeme, sosyal paylaşım platformu Twitter'da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile girdiği tartışmanın ardından geldi. Arka Sıradakiler dizisi ile geniş kitlelerce tanınan Barış Atay, 2018 yılında HDP Hatay milletvekili olarak seçildi. Ancak Atay daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçti. Barış Atay'ın hayatından detaylar haberimizde.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, buradan sonra 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşamıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana'ya düşen Mengüllüoğlu, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Ancak öğreniminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bırakmış ve İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Barış Atay Mengüllüoğlu, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol almıştır. Ancak asıl dikkatleri üstüne çektiği rol, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteridir.

8 Mart 2013'te Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.

Atay; 2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.