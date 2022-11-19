"HERKESİN ÇOCUK SEVDASI VARDIR"

Ayrıca Barış Arduç, daha önce muhabirlerin "bebek" sorularına, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz." şeklinde yanıt vermişti.