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        Haberler Magazin Barış Arduç ile Hande Erçel'in filminden ilk fotoğraflar

        Barış Arduç ile Hande Erçel'in filminden ilk fotoğraflar

        Barış Arduç ile Hande Erçel, 'Rüzgara Bırak' adlı filmde başrolü paylaşıyor. Filmden ilk fotoğraflar yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:35
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        Kendilerini rüzgâra bıraktılar
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        Barış Arduç ile Hande Erçel, dijital platform filmi 'Rüzgara Bırak'ta başrolü paylaşıyor Bir şirketin iki varisi olan 'Ege Yazıcı' ile 'Aslı Mansoy'un şirketin geleceği konusunda birbirlerine karşı olmalarıyla gelişen olayları hikâye edinen filmin senaryosunu; Ceylan Naz Baycan yazarken, yönetmenliğini Engin Erden üstlendi.

        Barış Arduç'un; 'Ege Yazıcı', Hande Erçel'in ise 'Aslı Mansoy'u canlandırdığı 'Rüzgara Bırak'tan ilk fotoğraflar yayınlandı. Filmde, Arduç ile Erçel'e, Gözde Mutluer, Şebnem Dönmez ve Tuğrul Tülek eşlik ediyor.

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        #Barış Arduç
        #Hande Erçel

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