Barış Arduç ile Hande Erçel'in filminden ilk fotoğraflar

Barış Arduç ile Hande Erçel, dijital platform filmi 'Rüzgara Bırak'ta başrolü paylaşıyor Bir şirketin iki varisi olan 'Ege Yazıcı' ile 'Aslı Mansoy'un şirketin geleceği konusunda birbirlerine karşı olmalarıyla gelişen olayları hikâye edinen filmin senaryosunu; Ceylan Naz Baycan yazarken, yönetmenliğini Engin Erden üstlendi.

REKLAM advertisement1 Barış Arduç'un; 'Ege Yazıcı', Hande Erçel'in ise 'Aslı Mansoy'u canlandırdığı 'Rüzgara Bırak'tan ilk fotoğraflar yayınlandı. Filmde, Arduç ile Erçel'e, Gözde Mutluer, Şebnem Dönmez ve Tuğrul Tülek eşlik ediyor.