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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gupse Özay ile yaz başında sürpriz bir nikah ile dünyaevine giren Barış Arduç, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Bir erkek arkadaşı ile birlikte yemek yiyen Arduç, çıkışta sıkışan trafikte objektiflere yansıdı.

Lüks marka aracı ile dikkat çeken Barış Arduç, kendisini görüntüleyen muhabirlere selam vererek, hızla oradan ayrıldı.