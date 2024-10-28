Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş derbisini 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "BOZMAYA NİYETİMİZ YOK" Derbi galibiyeti sonrası konuşan Barış Alper Yılmaz "Serimiz devam ediyor, bunu bozmaya niyetimiz yok. Eleştiriler olacaktır, bunlar beni ilgilendirmiyor. Kendi performansıma bakıyorum, kendime vakit ayırıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim, Galatasaray'da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Benim açımdan bir sıkıntı yok." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM" Sol bek oynaması hakkında sorulan soruları yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu "Burası Galatasaray, formanın yükü çok fazla. Hocam bana şans veriyor, ben hırslı bir çocuğum ve hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz gerekiyor, kötü oynayabilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız." ifadelerini kullandı. REKLAM

"ÇOK FARKLI BİR HOCA" Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Barış Alper "Hocamız, bizi yalnız bırakmadı ve yanımızda oldu. Çok farklı bir hoca, ona da geçmiş olsun." dedi.

"İMAJIMI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR" Elfborg maçının ardından güvenlik görevlisini ittiği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz "Daha önce sahadan çıktıktan sonra bir kardeşime forma vermek isterken, güvenlik ağabeyle çarpıştı. Güvenliği ittiğimi söylemişler. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar ama umrumda değil. ben onlara iyi bir Barış Alper imajı vereceğim." açıklamasını yaptı.

"KEREM'İN MAŞALLAHI VAR" Benfica'da iyi performans gösteren Kerem Aktürkoğlu için açıklama yapan Barış "Kerem Aktürkoğlu'nun maşallahı var her maç gol atıyor. Herkesin kendi hedefleri hayalleri var o da onun peşinden gidiyor" dedi.

"DİNLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR" Barış Alper Yılmaz "Yoğun bir tempodan çıktım, zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Tabii ki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var, kolay değil. Ben de dinlenmeye çalışıyorum, bir şekilde devam edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.