Barış Alper Yılmaz: Ben pes edecek adam değilim

Barış Alper Yılmaz'ın yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde “Ben pes edecek adam değilim. 15 yaşındayken bırak büyük kulübü, amatör kümede oynuyordum. Nereden geldiğimi hiç unutmadım, unutacak biri de değilim. Galatasaray’ın ne demek olduğunu da bana neler kattığını da çok iyi biliyorum. Bir çalışıyorsam iki çalışacağım. Bu da geçecek bir süreç.” dediği öğrenildi.