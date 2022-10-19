'Barış Akarsu Merhaba'nın ilk fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar yazdı. Filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

SES YARIŞMASIYLA STARLIĞA UZANAN BİR HİKÂYE

Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikâyesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor.

Film, Barış Akarsu'nun 'Yalancı Yarim' dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...

"TEK BİR ŞEY OL, EN İYİSİNİ OL"

Remzi dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış Akarsu'nun daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten Barış Manço'dan almıştır...

Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: "Tek bir şey ol, en iyisini ol..."

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram