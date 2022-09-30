Barınaktaki dostlarımız için güzel haber

Yeni uygulama ile alt yapısı uygun olan belediyeler, bundan sonra barınaklarda bulunan sokak hayvanlarını e-Devlet üzerinden sahiplendirebilecek. Uygulamada ise şu anda Ankara ve İstanbul başı çekiyor.

Habertürk Muhabiri Bedri Can Özbey'in haberine göre, Ankara'da Keçiören Belediyesi, İstanbul'da ise Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyesi'ne ait barınaklardaki hayvanlar e-Devlet üzerinden sahiplenebiliyor.