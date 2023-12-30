İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde, Üçyol Metro İstasyonu içerisinde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle merdivende oluşan kayma sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı
İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı.
TERS YÖNDE HAREKET EDİNCE
Üçyol Metro İstasyonundan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
5 KİŞİ YARALANDI
Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.