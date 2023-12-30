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        Haberler Dünya Kassam Tugayları Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu - Dünyadan haberler

        Kassam Tugayları Gazze'de çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal süreci devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail özel kuvvetlerinden 20'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:15
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        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 20'den fazla İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

        Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşanan çatışmalarda, İsrail özel kuvvetlerinden 20'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

        Kassam Tugayları bir başka açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail'e ait bir Merkava tankını "Şuvaz" adlı el yapımı patlayıcı ile hedef aldıklarını aktardı.

        Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail araçlarının ve askerlerinin bulunduğu 2 alanın havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

        İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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        #El Kassam
        #gazze
        #haberler
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