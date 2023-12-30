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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 2023'te sinemada neler oldu?

        2023'te sinemada neler oldu?

        2023; sinema sektörü bir hayli zor geçti. 2022'ye oranla; Türk filmlerinde yaklaşık 5 milyon izleyici kaybı yaşandı. Yabancı filmlerin gişesinde ise pek az bir artış görüldü. En çok hangi film izlendi? En az hangi film izlendi? 'Atatürk'ü Türkiye ve Almanya'da kaç kişi izledi? Türk filmleri mi yoksa yabancı filmler mi daha çok izlendi? Bilet ücretlerinin ortalaması kaç liraydı? Hangi iki şehirde sinema salonu bulunmuyor?

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 30.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:34
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        • 1

          2023; sinema sektörü bir hayli zor geçti. 2022'ye oranla; Türk filmlerinde yaklaşık 5 milyon izleyici kaybıyla % 26'lık düşüş yaşandı. Yabancı filmlerin gişesinde ise pek az bir artış görüldü.
          İzleyici kaybının ana nedeni 6 Şubat'ta meydana gelen depremler. Büyük yıkıma uğrayan 11 ildeki sinema salonları aylarca kapalı kaldı. Diğer illerde ise yastan dolayı doğal olarak, eğlence ve kültür - sanat etkinliklerine ilgi bir hayli azaldı. Bu nedenle birçok filmin gösterimi ertelendi.

          Bunun sonucunda da 2023 ila 2022 arasında yaklaşık 5 milyon izleyici kaybı yaşandı.

        • 2

          2023 TÜRK FİLMLERİ

          • Ocak… 4.231.128
          • Şubat… 1.138.652
          • Mart… 371.697
          • Nisan… 636.085
          • Mayıs… 260.979
          • Haziran… 250.475
          • Temmuz… 345.726
          • Ağustos… 146.248
          • Eylül… 359.158
          • Ekim… 799.494
          • Kasım… 2.469.057
          • Aralık... 2.932.287
          TOPLAM... 13.940.986

        • 3

          2023 YABANCI FİLMLER

          • Ocak… 2.028.549
          • Şubat… 1.077.443
          • Mart… 1.624.859
          • Nisan… 987.555
          • Mayıs… 1.856.523
          • Haziran… 1.923.058
          • Temmuz… 2.770.666
          • Ağustos… 1.749.660
          • Eylül… 1.243.252
          • Ekim… 642.738
          • Kasım… 1.002.599
          • Aralık... 676.526
          TOPLAM... 17.583.428

          TÜM FİLMLER TOPLAM... 31.524.414

          * 2023'te Türk ve yabancı olmak üzere toplam, 491 film gösterimdeydi.

        • 4

          Peki, 2022'de gişe rakamları nasıldı?

          • Türk Filmleri... 18.990.972
          • Yabancı Filmler... 17.208.010

          TÜM FİLMLER TOPLAM... 36.198.982

          * 2022'de Türk ve yabancı olmak üzere toplam, 502 film gösterimdeydi.

          * Türkiye izleyici sayıları kaynak: Box Office Türkiye

        • 5

          2022 - 2023 ARASINDA GİŞE FARKLARI

          2023'te 2022'ye göre;
          Türk filmleri için, 5.049.986 daha az bilet kesildi. (% 26.59 azalma)
          Yabancı filmler için; 375.418 daha fazla bilet kesildi. ( % 2.18 artış)

        • 6

          2022 - 2023 ARASINDA HASILAT FARKI

          2022'de tüm filmlerin toplam hasılatı; 1.350.268.364 TL
          2023'te tüm filmlerin toplam hasılatı; 2.827.869.682 TL (%109.43 artış)

        • 7

          YILIN EN ÇOK İZLENEN 5 TÜRK FİLMİ

          • 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa... 2.853.070
          • 'Atatürk 1881 - 1919'... 1.610.063
          • 'Ölümlü Dünya... 1.470.913
          • 'Kutsal Damacana 4'... 1.147.111
          • İllegal Hayatlar... 677.306

        • 8

          YILIN EN ÇOK İZLENEN 5 YABANCI FİLMİ

          • 'Oppenheimer'... 1.704.369
          • 'Hızlı ve Öfkeli 10'... 1.577.519
          • 'Barbie'... 1.399.139
          • 'Avatar: Suyun Yolu'... 1.362.093 (2022 gişesiyle toplam; 2.677.103)
          • 'John Wick 4'... 1.050.239

        • 9

          2023'TE EN AZ İZLENEN 5 FİLM

          • 85 Yazı... 3
          • Kadın Kral... 4
          • Yüzleşme... 4
          • Yasaklı Köy... 4
          • Uçan Halı ve Kayıp Elmas... 5

        • 10

          SON 5 YILIN BİLET ÜCRETİ ORTALAMASI

          • 2019... 16.45 TL (Artış... 29.32)
          • 2020... 17.21 TL (Artış... % 4.62)
          • 2021... 22.86 TL (Artış... % 32.82)
          • 2022... 37.15 TL (Artış... 62.51)
          • 2023... 89.53 TL (Artış... % 140.99)

          * Son 5 yılda bilet ücretlerinde en yüksek artış 2023'te gerçekleştirildi.

        • 11

          2023'TE TÜRKİYE'DEKİ SİNEMA SALONLARI

          Türkiye'nin 79'un şehrinde toplam 368 sinema salonu bulunuyor.
          Sinema salonu olmayan iki il, Hakkari ve Malatya.
          Malatya'da sinema salonunun bulunmamasının nedeni mevcut iki sinemanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmış olması.

          368 sinemada toplam; 2.129 perde, 245.791 koltuk bulunuyor.
          Sinemanın en fazla olduğu şehir İstanbul.
          İstanbul; 79 sinemayla Türkiye'deki sinemaların % 21.46'sına sahip.

          En çok sinemaya sahip 5 şehir şöyle;
          İstanbul... 79
          Ankara... 26
          İzmir... 24
          Bursa... 14

        • 12

          ALMANYA'DA EN ÇOK İZLENEN TÜRK FİLMLERİ

          Atatürk 1881-1919... 95.391
          Rafadan Tayfa 3: Galaktik Tayfa... 26.247
          Kutsal Damacana 4... 25.088
          Çok Aşk... 15.065
          Prestij Meselesi... 5.385
          İllegal Hayatlar... 3.665
          Kurak Günler... 3.251
          Son Akşam Yemeği... 2.676
          Sur'da Devran... 2.406
          49... 1.701
          Musallat 3... 1.074
          Sevda Mecburi İstikamet... 1.169
          Hava Muhalefeti... 944
          Her Şeye Rağmen... 924
          Zübeyde - Analar Ve Oğullar... 889
          Güven Bana... 806
          Demir Kadın Neslican... 588
          Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar... 527
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          Oregon... 32

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