2023'te sinemada neler oldu?

2023; sinema sektörü bir hayli zor geçti. 2022'ye oranla; Türk filmlerinde yaklaşık 5 milyon izleyici kaybıyla % 26'lık düşüş yaşandı. Yabancı filmlerin gişesinde ise pek az bir artış görüldü.

İzleyici kaybının ana nedeni 6 Şubat'ta meydana gelen depremler. Büyük yıkıma uğrayan 11 ildeki sinema salonları aylarca kapalı kaldı. Diğer illerde ise yastan dolayı doğal olarak, eğlence ve kültür - sanat etkinliklerine ilgi bir hayli azaldı. Bu nedenle birçok filmin gösterimi ertelendi.

Bunun sonucunda da 2023 ila 2022 arasında yaklaşık 5 milyon izleyici kaybı yaşandı.