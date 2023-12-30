2023'te anne-baba olanlar

NAZLI SABANCI – HACI SABANCI (15 Ağustos)

Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu - Ömer Sabancı'nın yalısında evlendi. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yaptı.

Ardından 15 Ağustos'ta anne - baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, kızlarına Arzu Alara adını verdi.



Arzu Alara ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı ise, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin" dedi.