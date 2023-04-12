Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Barcelona'yı terk etmişti! Aldatılan dünya yıldızı Shakira çocukları için yalvardı!

Shakira ve Gerard Pique'nin olaylı ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Shakira, ihanetin ardından İspanya'nın Barcelona kentinden iki çocuğuyla birlikte ABD'nin Florida eyaletine taşındı. Dünya yıldızı Instagram hesabından basın mensuplarına seslendi.

Giriş: 12.04.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 2 çocuğunun babası Barcelonalı eski futbolcu Gerard Pique tarafından ihanete uğraması sonucu zor günler yaşamış ve ayrılık kararı almıştı. Pique ise ayrılıktan sonra Clara Chia Marti ile olan ilişkisini kamuoyuna duyurmuştu.

  • Gerard Pique'den ayrılan Shakira, Barcelona'yı da terk ederek çocuklarıyla birlikte Miami'ye taşındı.

  • Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gerard Pique ile ilişkisi olan 22 yaşındaki Clara Chia Marti'nin ünlü futbolcuyu, teknik direktör Pep Guardiola ile aldattığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili Pique bir açıklama yapmadı.

  • Shakira, çocuklarının zor bir yıl geçirdiklerini dile getirirken, sosyal medya hesabı üzerinden basın mensuplarına yönelik bir açıklama yaptı.

  • "ÇOCUKLARIM MEDYA TARAFINDAN TACİZE MARUZ KALDI"

    Shakira sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi. Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum. Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum" 

  • İşte Shakira'nın paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.