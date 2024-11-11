Barcelona'ya çifte şok!

İspanyol devi Barcelona'da top koşturan Robert Lewandowski ile Lamine Yamal'dan kötü haber geldi.

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre; Lamine Yamal'ın sağ ayak bileğinde 1. derece burkulmaya bağlı sakatlık yaşadığı ve iki ila üç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Sırt sakatlığı geçiren Robert Lewandowski'nin de yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Lamine Yamal bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol ve 8 asist kaydetmişti. Lewandowski ise bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 19 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olmuştu.