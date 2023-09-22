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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı!

        İspanyol devi Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:07
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        Barça'dan Xavi'ye yeni sözleşme!
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        İspanyol ekibi Barcelona, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Kasım 2021'den bu yana görevde olan 43 yaşındaki Katalan teknik adamla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Barcelona'nın başında çıktığı 96 maçın 60'ından galibiyetle ayrılan deneyimli teknik adam, geçen sezon lig ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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