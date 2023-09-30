Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        18
        Galatasaray
        GS
        16
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona ve Sevilla kulüpleri kurumsal ilişkilerini karşılıklı kesti! - Futbol Haberleri

        Barcelona ve Sevilla kulüpleri kurumsal ilişkilerini karşılıklı kesti!

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de karşılaşmaya futboldan daha çok iki kulüp arasında yaşanan polemik damgasını vurdu. İşte yaşananlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 00:33 Güncelleme: 30.09.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barcelona'nın bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarını soruşturan hakimin, hafta içinde aldığı kararla Barcelona'yı ve bazı eski kulüp başkanlarını, "çıkar sağlamak amaçlı rüşvet vermek"le suçlamasının ardından Sevilla Kulübü, Barcelona'ya karşı tavır aldı.

        Sevilla Kulüp Başkanı Jose Castro ve bazı yöneticiler, Barcelona Kulübü'ne tepki göstermek için normalde maç öncesinde ev sahibi takımın misafir takımın yöneticilerine verdiği öğle yemeğine katılmadı, Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanan maçı da şeref tribünü yerine taraftarların arasında izledi.

        Sevilla, maç öncesinde yazılı açıklama yaparak, "Negreira olayı" olarak adlandırılan, Barcelona Kulübü hakkındaki suçlamalardan dolayı böyle bir karar aldığını, bu soruşturmada Barcelona'nın şimdiye kadar takındığı tutumu doğru bulmadığından bu kulüple olan protokol ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

        REKLAM

        Barcelona da buna tepki göstererek Sevilla ile kurumsal ilişkilerini kestiğini açıkladı.

        Katalan kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Sevilla'yı "Barcelona'ya ve Katalan kurumlarına karşı kabul edilemez, haksız ve yersiz bir saldırıda bulunmakla" suçlayarak, "henüz soruşturma aşamasında olan yargı sürecindeki bir olayın bu tür eylemler için bir mazeret olarak kullanılmaması gerektiğini" savundu.

        NEGREIRA OLAYI

        İspanya'da Maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı.

        Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla Barselona Mahkemesi'nde soruşturma başlatılmıştı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında bu hafta içinde İspanya Futbol Federasyonuna bağlı olan Hakemler Teknik Komitesi'nin (CTA) Madrid'deki ofislerinde arama yapılmıştı.

        Mahkeme hakimi, Barcelona'nın "hakem satın almadığını ama yaptığı ödemelerin sonunda çıkar sağladığı için bunun rüşvet olarak değerlendirilebileceği" kanaatine vararak dava açılacağını bildirmişti.

        İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

        BARCELONA, SERGIO RAMOS'UN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLE KAZANDI

        Diğer yandan Barcelona, sahasında oynadığı maçta, 76. dakikada Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı golle Sevilla'yı 1-0 yendi.

        Ligde namağlup unvanını koruyan Barcelona puanını 20'ye çıkararak, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Katalan takımında sağ bacak biceps kaslarından sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Raphinha'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

        La Liga'da 19 puanla ikinci sıradaki Girona, 30 Eylül'de sahasında Real Madrid'e (18 puanla üçüncü) karşı oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        Habertürk Anasayfa