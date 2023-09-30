Barcelona ve Sevilla kulüpleri kurumsal ilişkilerini karşılıklı kesti!

Barcelona'nın bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarını soruşturan hakimin, hafta içinde aldığı kararla Barcelona'yı ve bazı eski kulüp başkanlarını, "çıkar sağlamak amaçlı rüşvet vermek"le suçlamasının ardından Sevilla Kulübü, Barcelona'ya karşı tavır aldı.

Sevilla Kulüp Başkanı Jose Castro ve bazı yöneticiler, Barcelona Kulübü'ne tepki göstermek için normalde maç öncesinde ev sahibi takımın misafir takımın yöneticilerine verdiği öğle yemeğine katılmadı, Olimpic Lluis Companys Stadı'nda oynanan maçı da şeref tribünü yerine taraftarların arasında izledi.

Sevilla, maç öncesinde yazılı açıklama yaparak, "Negreira olayı" olarak adlandırılan, Barcelona Kulübü hakkındaki suçlamalardan dolayı böyle bir karar aldığını, bu soruşturmada Barcelona'nın şimdiye kadar takındığı tutumu doğru bulmadığından bu kulüple olan protokol ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

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Barcelona da buna tepki göstererek Sevilla ile kurumsal ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Katalan kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Sevilla'yı "Barcelona'ya ve Katalan kurumlarına karşı kabul edilemez, haksız ve yersiz bir saldırıda bulunmakla" suçlayarak, "henüz soruşturma aşamasında olan yargı sürecindeki bir olayın bu tür eylemler için bir mazeret olarak kullanılmaması gerektiğini" savundu.