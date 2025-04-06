Barcelona - Real Betis: 1-1 (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona ile Real Betis 1-1 berabere kaldı. Barça 7. dakikada Gavi'nin golüyle öne geçerken, Betis bu gole 17'de Nathan ile yanıt verdi. Barcelona'nın kalan dakikalardaki baskısı sonuç vermeyince iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.

Liderlik koltuğunda oturan Hansi Flick'in ekibi, Real Madrid'in Valencia'ya kaybettiği haftada 2 puan bırakarak çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.

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Ligde son 8 haftaya girilirken Barcelona'nın 67, Real Madrid'in ise 63 puanı bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Betis ise puanını 48'e çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı.