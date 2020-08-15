Öte yandan, maçın ardından konuşan futbolcu Gerard Pique'nin "Bu utanç verici bir şey. Dibe vurduk. Kulübün her türlü değişikliğe ihtiyacı var. Bunu teknik direktör, futbolcu olarak söylemiyorum. Yapısal bir değişiklik gerekiyor. Kimse dokunulmaz değildir. Eğer yeni bir kana ihtiyaç varsa ben de kendimi feda etmeye, gitmeye hazırım." şeklindeki sözleri İspanyol basınında geniş yer buldu.