Barcelona - Mallorca: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında ağırladığı Mallorca'yı zor da olsa 1-0 mağlup etti, şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği daha aştı. Barça'ya üç puanı getiren golü Dani Olmo kaydetti. Liderlik koltuğunda oturan Katalan ekibi bu sonuçla Real Madrid ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona, 33. hafta maçında konuk ettiği Mallorca'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Mücadelenin İlk yarısı golsüz tamamlanırken, Barça'ya galibiyeti getiren golü 46. dakikada Dani Olmo kaydetti.
Katalan ekibi bu sonuçla puanını 76'ya yükseltip en yakın takipçisi Real Madrid'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
Ligde 7. sırada yer alan Mallorca ise 44 puanda kaldı.