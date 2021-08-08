Joan Gamper adına oynanan kupa maçında Barcelona ile Juventus kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Barcelona Juventus maçı maçı ile ilgili bilgiler...



BARCELONA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Joan Gamper Kupası maçı 8 Ağustos Pazar günü saat 22:30'da oynanacak ve mücadele TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

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