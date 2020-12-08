Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Messi'li Barcelona ile Ronaldo'lu Juventus karşı karşıya geliyor. İki yıldız, 948 gün aradan sonra tekrar karşı karşıya geliyor! Son maç öncesinde Barcelona 15 puanla lider, Juventus ise 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki takım turu garantilerken ilk maçta Barcelona, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

BARCELONA - JUVENTUS

STAT: Camp Nou

SAAT: 23:00

HAKEM: Tobias Stieler

YAYIN: BeIN Sports 2

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann

TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman

JUVENTUS: Buffon, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Andrea Pirlo