Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur umutlarını 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanşa taşıdı. Müthiş bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılılarda kaleci Pena yıldızlaştı.

CİMBOM TUR UMUTLARINI İSTANBUL'A TAŞIDI!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, dirençli bir oyun gösterdiği maçta Katalan deviyle golsüz berabere kaldı.

Barça'dan kiralanan Pena'nın kurtarışları ile yıldızlaştığı gecede ev sahibinde De Jong 75'te direği geçemedi.

78'de Gomis'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI ÖZETİ!