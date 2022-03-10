Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı Barcelona Galatasaray maçıyla devam edecek. Ülkemizi turnuvada temsil eden sarı kırmızılılar, İspanyol ekibi karşısında avantajlı bir skor arayacak. Peki, şimdiden merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?





BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 23:00.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Barcelona Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu, Diagne.