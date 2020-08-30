Barcelona'nın bu zorlu dönemi atlatacağını ve geçmişte olduğu gibi yine güçlü bir şekilde döneceğini savunan Planes, "Messi-Barcelona birlikteliği her iki tarafa da çok şey verdi. Taraftara çok büyük mutluluklar yaşattı. Bunun devam etmesi için mücadele vermemiz gerekiyor. Bu konu çok fazla önemli olsa da en iyi çözümü bulmak için çalışmalıyız." şeklinde konuştu.