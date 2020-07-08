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Barcelona, ABD'li pivot Davies'in sözleşmesini uzattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li pivot Brandon Davies'in sözleşmesini yeniledi.

08.07.2020 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
Davies'in sözleşmesini uzattı

Barcelona Kulübü, 28 yaşındaki Davies ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde NBA takımlarından Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets formalarını giyen Davies, geçen sezon Barcelona ile ligde ve THY Avrupa Ligi'nde toplam 56 maça çıktı.

ABD'li oyuncu geçen sezon İspanya liginde 11,3 sayı ve 4,5 ribaunt, THY Avrupa Ligi'nde 9,6 sayı ve 4 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

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