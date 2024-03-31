Barcelona: 1 - Las Palmas: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, evinde Las Palmas'ı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona ile Las Palmas karşı karşıya geldi. Estadio Olímpico Lluís Companys'ta oynanan müsabakayı Barcelona 1-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 59. dakikada Raphinha attı.
Las Palmas'ta forma giyen Alvaro Valles, 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 67'ye yükseltti, Las Palmas ise 37 puanda kaldı.