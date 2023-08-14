SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GİDEREK BÜYÜYOR

Twitter'da bir kullanıcı "Eğer erkek arkadaşınız ya da eşiniz Barbie filmindeki herhangi bir şeyden rahatsız oluyorsa, ondan ayrılmalısınız" şeklinde tweet attı.

Başka bir kadın kullanıcı ise "Erkek arkadaşınızla Barbie filmi hakkında tartışmak zorunda kaldıysanız, onu terk edin" yorumunda bulundu.