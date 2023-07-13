Ancak filmde başka 'Barbie' ve 'Ken' karakterleri de yer alıyor.

'Denizkızı Barbie'ye pop yıldızı Dua Lipa, 'Diplomat Barbie'ye; Nicola Coughlan ve 'Yüksek Mahkeme Yargıcı Barbie'ye ise Ana Cruz Kayne hayat verdi.