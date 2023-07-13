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        'Barbie'nin Avrupa galası gerçekleşti

        'Barbie' filminin Avrupa prömiyeri Londra'da gerçekleştirildi. Galaya başrol oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 12:32
        • 1

          'Barbie'nin Avrupa galası Londra'da gerçekleştirildi. 
          Film, Türkiye'de 21 Temmuz'da gösterime girecek. 

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          İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de yapılan galada ünlü isimler, 'pembe halı'da yürüdü.

          Galaya Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera ve daha pek çok yıldız katıldı.

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          Galada stiliyle dikkat çeken isimlerden biri de İngiliz şarkıcı Sam Smith oldu.

        • 4

          33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, galada 'Barbie'nin doğasına uygun olarak pembe bir elbise giymeyi tercih etti.

        • 5

          Filmin kadrosunda yer alan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da şıklığıyla galanın beğenilen isimlerinden oldu.

        • 6

          Film, 'Barbie' ülkesinde yaşayan bir 'Barbie' bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

          'Barbie' ile 'Ken'i rollerinde Margot Robbie ile Ryan Gosling canlandırıyor. 

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          Ancak filmde başka 'Barbie' ve 'Ken' karakterleri de yer alıyor.
          'Denizkızı Barbie'ye pop yıldızı Dua Lipa, 'Diplomat Barbie'ye; Nicola Coughlan ve 'Yüksek Mahkeme Yargıcı Barbie'ye ise Ana Cruz Kayne hayat verdi. 

        • 8

          Emma Mackey

        • 9

          America Ferrera

        • 10

          Jourdan Dunn

        • 11

          Nicola Coughlan

        • 12

          Hari Nef

        • 13

          Amanda Holden ve kızı Alexa Louise Florence Hughes

        • 14

          Greta Gerwi

        • 15

          AJ Odudu

        • 16

          Nadine Coyle

        • 17

          Connor Swindells

        • 18

          Rob Brydon

        • 19

          Adwoa Aboah

        • 20

          Hannah Khalique-Brown

        • 21

          Sharon Rooney

        • 22

          Chris Taylor

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