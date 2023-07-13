'Barbie'nin Avrupa galası gerçekleşti
'Barbie' filminin Avrupa prömiyeri Londra'da gerçekleştirildi. Galaya başrol oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı
- 1
'Barbie'nin Avrupa galası Londra'da gerçekleştirildi.
Film, Türkiye'de 21 Temmuz'da gösterime girecek.
- 2
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de yapılan galada ünlü isimler, 'pembe halı'da yürüdü.
Galaya Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera ve daha pek çok yıldız katıldı.
- 3
Galada stiliyle dikkat çeken isimlerden biri de İngiliz şarkıcı Sam Smith oldu.
-
- 4
33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, galada 'Barbie'nin doğasına uygun olarak pembe bir elbise giymeyi tercih etti.
- 5
Filmin kadrosunda yer alan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da şıklığıyla galanın beğenilen isimlerinden oldu.
- 6
Film, 'Barbie' ülkesinde yaşayan bir 'Barbie' bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
'Barbie' ile 'Ken'i rollerinde Margot Robbie ile Ryan Gosling canlandırıyor.
-
- 7
Ancak filmde başka 'Barbie' ve 'Ken' karakterleri de yer alıyor.
'Denizkızı Barbie'ye pop yıldızı Dua Lipa, 'Diplomat Barbie'ye; Nicola Coughlan ve 'Yüksek Mahkeme Yargıcı Barbie'ye ise Ana Cruz Kayne hayat verdi.
- 8
Emma Mackey
- 9
America Ferrera
-
- 10
Jourdan Dunn
- 11
Nicola Coughlan
- 12
Hari Nef
-
- 13
Amanda Holden ve kızı Alexa Louise Florence Hughes
- 14
Greta Gerwi
- 15
AJ Odudu
-
- 16
Nadine Coyle
- 17
Connor Swindells
- 18
Rob Brydon
-
- 19
Adwoa Aboah
- 20
Hannah Khalique-Brown
- 21
Sharon Rooney
-
- 22
Chris Taylor