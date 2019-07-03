03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaz aylarında özellikle hafta sonlarının en keyifli aktivitelerinin başında doğada yapılan piknikler ve bahçe partileri geliyor. Bu buluşmaların olmazsa olmazı ise yemeklerin lezzetini katlayan barbeküler… Peki, barbeküde somon yapmayı hiç denediniz mi?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından haftada en az iki öğünde tüketilmesi önerilen yağlı balıklar arasında yer alan somon ızgaralara çok yakışıyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi, dünya genelinde her gün mangalda veya barbeküde hazırlanabilen somonlu tarifler hazırladı. Dört kişilik tarifler, barbeküye katılan kişi sayısına göre çoğaltılabilir.
BARBEKÜ SOMON ŞİŞ VE GREMOLATA
Barbekü somon şişleri, maydanoz, sarımsak ve limon karışımından oluşan bir İtalyan spesiyalitesi olan gremolata ile lezzetlendirebilirsiniz.
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler
700 g somon fileto, derisiz ve kılçıksız
2 yemek kaşığı yağ
Tuz ve biber
4 adet tahta şiş
Gremolata için
1 demet maydanoz
1 diş sarımsak
1 adet limon
Hazırlanışı
Barbeküyü ısıtın. Somon filetoyu yaklaşık 3 cm'lik küpler halinde kesin, bir kaseye koyarak üzerine yağ ekleyin.
Hepsinin yağla kaplanması için karıştırın ve somon parçalarını şişlere dizin. Tuz ve biber serptikten sonra somon şişlerin iki tarafını da ikişer dakika pişirin.
Maydanoz ve sarımsağı ince ince kıyın. Limonu yıkayıp kurulayın ve dış kabuğunu rendeleyin. Limon kabuğu rendesi, maydanoz ve sarımsağı karıştırın. Somon şişleri yanında gremolata ile servis edin.
İpucu: Eğer tahta şiş kullanıyorsanız, somonları dizmeden önce yaklaşık 30 dakika boyunca şişleri suda bekletin. Bu sayede, pişirme esnasında yanmalarının önüne geçebilirsiniz.
SOMON ŞİŞ VE SAUCE CHIEN
Sevdiklerinizle barbekü keyfinin tadını çıkarırken hazırlayacağınız somon şiş kebaplarını, Fransız sosuyla taçlandırdığınızda lezzetine doyamayacaksınız!
Hazırlama süresi: 20 - 40 dakika
Malzemeler
1 kg Norveç somon fileto, derisiz ve kılçıksız
50 g zeytinyağı
1 adet misket limonu
1 demet maydanoz
Tahta şişler
Sos için
1 sap maydanoz
8 arpacık soğanı
2 diş sarımsak
4 domates
6 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve biber
Hazırlanışı
Norveç somonu filetosunu 3 cm'lik küplere bölün. Bir kaba, zeytinyağı, yarım demet ince kıyılmış maydanoz ve misket limonunun suyunu ekleyin. Somon küplerini 20 dakika kadar marine edin. Balık bu sosun lezzetini alacaktır.
"Sauce chien" sosunu (Izgara yemeklere yakışan bir Karayip sosu) önceden hazırlayın. Kalan maydanozu ince kıyın. Arpacık soğanlarını ve sarımsağı soyup doğrayın. Domateslerin kabuğuna birer çizik atın ve 15 saniye kaynar suda bekletin. Çekirdeklerini çıkarıp ikiye bölün. Domatesleri, maydanozu, arpacık soğanlarını ve sarımsağı bir kasede zeytinyağı ile harmanlayıp damak tadınıza göre tuz, biber ve acı kırmızı toz biber ekleyin.
Somon küplerini marine sosundan çıkarın ve tahta çöp şişlere (Pişirme sırasında yanmalarını önlemek için kullanımdan önce suda bekletin) dizin. Çöp şişleri ızgaraya yerleştirin ve 3 dakika pişirin. Pişirme süresinin yarısında şişleri çevirerek içlerinin yumuşak kalmasını sağlayın.
İpucu: Somon şiş ve sauce chien’i pilavla birlikte de servis edebilirsiniz.
MARUL VE OTLU KREM PEYNİRLİ NORVEÇ SOMON BURGER
Partide çocuklar varsa somonlu burgere bayılacaklar! Yetişkinlerin de seveceğini unutmadan bol miktarda hazırlayabilirsiniz.
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler
400 g Norveç somon fileto, derisiz ve kılçıksız
Sarımsak
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı biber karışımı
4 dilim ekmek
Marul yaprakları
Domates dilimleri
Taze salatalık dilimleri
4 yemek kaşığı otlu krem peynir
1 yemek kaşığı krema
Sunum için
Taze salatalık dilimleri
Çeri domates
Tereyağı
Hazırlanışı
Somon filetoyu ince kıyıp tuz ve biber ekleyin. Karışımdan 4 burger köftesi yapın ve tereyağı sürdüğünüz her iki tarafını da 2-3 dakika altın sarısı olana kadar pişirin. Ekmek dilimlerini, barbeküde kızartın. İkiye bölün ve bir dilimin üzerine burger köftesi, biraz marul, domates ve salatalık dilimlerini yerleştirin. Diğer dilimi de üzerine yerleştirin. Krem peynir ve kremayı karıştırın ve her bir burgere bir kaşık bu karışımdan koyun. Garnitür olarak ince bir salatalık dilimi ve bir çeri domates kullanın.
İpucu: Krem peynir ve krema yerine tercihinize göre farklı bir sos da hazırlayabilirsiniz.
SOMON TARTARLI, MİSKET LİMONLU VE AVOKADOLU BRUSCHETTA
Barbeküye somon değil, ekmekleri koyma zamanı…
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler
600 g somon
1 adet misket limonu
4 dilim ekmek
1 adet avokado
Natürel sızma zeytinyağı
Tuz ve biber
Hazırlanışı
Ekmeği 2 cm kalınlığında dilimleyin ve biraz zeytinyağı ile kıtırlaşıncaya kadar kızartın. Somonu tartar için ufak parçalara bölün. Misket limonu ve natürel sızma zeytinyağı ile çeşnilendirin. Somonları bruschetta (Kızarmış ekmek dilimi) üzerine yerleştirip avokado parçaları ile kaplayın.
Son olarak natürel sızma zeytinyağı, tuz ve biberle çeşnilendirin.
İpucu: Ekmek seçiminizi, parçalanmadan somonu üzerinde taşıyabilecek ve 2-3 cm kalınlığında dilimlenebilecek çeşitlerden yapın.
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