BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 32. BÖLÜM ÖZETİ

Oruç Reis, Don Diego’nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı. Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Hızır, Oruç Reis’i öldürenlerden intikamını alabilecek midir? Oruç Reis’in emaneti olan Cezayir’i ve mazlum halkı Don Diego’nun zulmünden kurtarabilecek midir? Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle “Barbaros Hayreddin” adını taşıyacağı müjdelenen Hızır’ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?