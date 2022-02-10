BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR, KONUSU NE?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da devam eden dizi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.