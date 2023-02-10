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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat TRT1 yayın akışı ile Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ne zaman?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Hafta boyunca dizilerin ekranlara gelmemesi sebebiyle Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yok mu, neden yok? soruları gündeme geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam TV yayın akışında yer almıyor. İşte 10 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği ve bu akşam neden olmadığına ilişkin bilgiler...

Giriş: 10.02.2023 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tolgahan Sayışman ve Melisa Döngel gibi başarılı isimleri oyuncu kadrosunda bir araya getiren Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bu akşam yayınlanmayacak. Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatan dizinin bu akşam neden ekranlara gelmeyeceği sorgulanıyor. İşte konuya dair detaylar...

  • BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI BU AKŞAM YOK MU?

    Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1'de bu akşam TRT Haber Ortak Yayını ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 

  • BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI DİZİSİ NEDEN YOK?

    Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak.

  • 10 ŞUBAT 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:00 TRT Haber Ortak Yayını

    20:00 Ana Haber

    21:30 TRT Haber Ortak Yayını

    05:00 Kapanış

  • BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 7. BÖLÜM ÖZETİ

    Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir. Seyyare Hatun ve Nazife Hatun’un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır. Kral Şarlken, Floransa’yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir. Barbaros Hayreddin’in Kral Şarlken’ e bir teklifi olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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