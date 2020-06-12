Barbados, Ortadoğu'nun Frank Sinatra'sı Omar Kamal ile Londra'da

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Geniş repertuvarı ile müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile sevenleri ile bir araya geliyor.

Yayınında dünyaca ünlü isimleri ağırlayan sanatçının bu seferki konuğu ise Frank Sinatra'sı olarak kabul edilen Omar Kamal olacak.

Çeşitli dillerde ve farklı müzik tarzlarındaki icrasının yanında, besteci yönüyle de son yıllarda Ortadoğu'dan dünyaya açılan isimlerden biri olan Kamal, Frank Sinatra, Michael Jackson ve Arap dünyasının kült isimleri Mohammed Abdelwahab, Fayrouz gibi ünlü isimlerin şarkılarını seslendirdiği geniş repertuvarıyla, otantik ve derin bir müzikal çeşitliliğine sahip.

2017 yılında yayınladığı ilk albümü 'Serenade' ve 2019'da yayınladığı 'Show Me The Light' albümleriyle dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Omar Kamal, Arap dünyasının Frank Sinatra'sı olarak kabul ediliyor.

Barbaros, 7 Mayıs'ta sözleri Soner Arıca'ya, müziği Soner Arıca ve Sezgin Gezgin'e ait olan 'Derbeder'i yayınladıktan sonra, bu yaz Barış Manço'ya ait 'Evellallah' ve yabancı bir şarkıyı da sevenleriyle buluşturacak.

15 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de Barbaros'un Instagram hesabından gerçekleşecek canlı yayında sanatçı ve Omar Kamal dinleyicileri evlerindeki keyifli sohbetlerine davet ediyor.