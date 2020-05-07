Şarkıcı Barbaros, 90'ların sevilen hiti 'Derbeder'i yeniden yorumladı. Sözleri Soner Arıca’ya, müziği Arıca ve Sezgin Gezgin’e ait olan şarkının daha modern bir sound taşıyan bu yeni yorumunun vokal, nefesli çalgılar ve düzenlemesinde Batu Çaldıran’ın imzası var.
Dünyanın, koronavirüs nedeniyle evine kapandığı ve insanların birbirine yaklaşmaktan çekindiği şu dönemde karantinadan önce çekilmesine rağmen günümüzün 'Sosyal mesafe' kuralına uygun olarak, birbirine dokunamayan iki aşığın görüntülerinin yer aldığı klibiyle dikkat çeken 'Derbeder'in yönetmen koltuğunda Murad Küçük var.
Venezuelalı model Patricia Acosta’nın yer aldığı klipte Barbaros ve Acosta birbirine ulaşamayan bir çiftin hikayesini, birbirlerine yaklaşmadan yaşadıkları hikayeyi anlatıyor.
"SONER ARICA'YI İLK KEZ ORADA DİNLEDİM"
Şarkının bu yeni yorumda nefesli ve vokal düzenlemelerinin alışılagelmişin dışında tonlandığını ve günümüz sound'una yaklaştırıldığını belirten Barbaros, 'Derbeder'in kendi hayat öyküsündeki yerini şu şekilde anlattı:
19 yaşındaydım, Ataköy’ün meşhur Kapkara Bar’ı evime yürüme mesafesindeydi. O dönemde herkes orada çıkıyordu. Yıldız Tilbe, Kenan Doğulu, Burak Kut, Of Aman Nalan... Hiçbiri de o sırada bugünkü ünlerine sahip değildi. İşte Soner Arıca'yı da ilk kez orada dinledim. Tanıştık, orkestrasında çalanların hepsi arkadaşımdı.
"O GÜNLERDE HİSSETTİKLERİMİ SİZE SUNUYORUM"
Biraz o dostluktan, biraz da beni yüreklendirmek için, gel sen de vokal yap dediler. Yaptım da… Arıca’nın bugüne dek yaptığı birçok hit var. Ben de o zamanlardan bu yana benim için her zaman favori olanı sizlerle paylaşıyorum. O günlerde hissettiklerimi, burada yeni bir heyecan olarak size sunuyorum.
Cecilia Krull, The Weather Girls, Viktor Lazlo, Pumeza Matshikiza, Lena Kovacevic, The Puppini Sisters, IMA ve Arunaja gibi dünyanın dört bir yanından şarkıcılarla söylediği şarkılar ve keyifli sohbetleri ile instagram canlı yayınlarında evlerimize konuk olan ve daha önce yayınladığı albüm ve teklilerle müzikseverlerin beğenisini toplayan Barbaros’un yeniden yorumladığı 'Derbeder' DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda…
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