Baran Güran'ın paylaşımına Gülben Ergen tepki gösterdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki küçük Narin Güran'ın ölümü sonrası yaşanan gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Olayla ilgili olarak Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

REKLAM advertisement1 Tutuksuz olan diğer ağabey Baran Güran'ın, Narin adına okul projesi başlatan Gülben Ergen hakkında dikkat çeken ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. REKLAM

"BAŞKASININ KUCAĞINA OTURMAKTAN TİKSİNMİYOR" Gönderisinde, kardeşini kucağında gösteren eski bir fotoğrafa atıfta bulunan Baran Güran, Gülben Ergen'in geçmişte yaptığı bir açıklamaya göndermede bulunarak; "Kız kardeşim kucağımda resim çekmiştim. Gülben Ergen, 'Çocukları kucağına alanlardan tiksiniyorum' diyordu ama başkasının kucağına oturmaktan tiksinmiyor. Çok yazık" şeklinde ifadeler kullandı.

"TÜM AĞABEYLERİN KIZ KARDEŞLERİNİ KORUMASINI ARZU EDEN BİRİYİM" REKLAM Baran Güran'ın bu sözleri üzerine Gülben Ergen sessiz kalmadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Ergen, Güran'ın kullandığı üslubu eleştirerek; "Ben, kardeşini toprağa vermiş, tüm ağabeylerin kız kardeşlerini korumasını arzu eden biriyim. Eylül 2024'te sana yazdığım mesajlara bak… Bir de kendi üslubuna bak" şeklinde bir yanıt verdi.

Fotoğraflar: X