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İstanbul'daki barajlarda 12 ayın en düşük seviyesi! İşte son durum!

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 35.47 ile son 12 ayın en düşük seviyesinde seyrediyor. Su seviyesi yüzde 36'ya inen Darlık Barajı'nın bazı kollarında suyun büyük oranda çekildiği, kuraklığın belirginleştiği görüldü

Giriş: 22.11.2022 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI | İstanbul'daki barajlarda 12 ayın en düşük seviyesi! İşte son durum!
İstanbul'daki barajlarda 12 ayın en düşük seviyesi! İşte son durum!
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AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35.47 olarak ölçüldü. Barajlardaki su oranı 2020'de aynı tarihlerde yüzde 26.34, 2016'da ise 35.17 olarak gerçekleşti.

YAĞIŞLARIN ÇOK AZ KATKISI OLDU

AA'da yer alan habere ve verilere göre kentin bir bölümünde etkili olan yağışlar barajlara yüzde 0,07'lik bir artış getirdi.

ÖMERLİ'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 37

Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,72, Terkos'ta yüzde 40,52, Sazlıdere'de yüzde 41,60, Alibeyköy'de yüzde 18,51, Büyükçekmece'de yüzde 42,73, Ömerli'de yüzde 37,04 Darlık'ta yüzde 36,29, Elmalı'da 39,46, Kazandere'de 11,79, Pabuçdere'de 3,38 olarak kaydedildi.

SU MİKTARI 308 MİLYON METREKÜP

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 308 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI 3 MİLYON METREKÜP

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar kente verilen su miktarı 985,98 milyon metreküp olurken, İstanbul'da günlük ortalama su tüketimi ise 3 milyon 30 metreküp seviyesinde.

DARLIK BARAJI'NIN KOLLARINDA SU ÇEKİLDİ

Diğer yandan İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu yılın 10 aylık bölümünde 285 milyon metreküp su alındı.

Barajlardaki doluluk oranı, bugünün tarihi baz alındığında, 2012'de yüzde 46,15, 2013'te yüzde 39,67, 2014'te yüzde 38,12, 2015'te yüzde 64,82, 2016'da yüzde 35,17, 2017'de yüzde 55,36, 2018'de yüzde 48,64, 2019'da yüzde 36,79, 2020'de 26,34 ve 2021'de 41,77 oldu.

KURAKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, İstanbul'un önemli su kaynaklarından Şile Darlık Barajı görüntülendi. Su seviyesi yüzde 36'ya inen Darlık Barajı'nın bazı kollarında suyun büyük oranda çekildiği, kuraklığın belirginleştiği görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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