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        Haberler Gündem Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ 29 Şubat 2024 bugün İstanbul barajları doluluk oranı son durum

        İstanbul baraj doluluk oranları son durum: 29 Şubat İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranı

        İstanbul baraj doluluk oranları kış mevsiminde yaşanan kar ve sağanak yağışların etkisiyle arttı. Son olarak geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 16'ya kadar gerileyen ve kritik seviyelere düşen İstanbul barajları doluluk oranı yükseldi. İşte, 29 Şubat 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:10
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranları araştırması sıklaştı. 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği Megakentte baraj doluluk oranları sık sık gündeme geliyor. Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyeden kurtuldu. İşte, İSKİ grafiği ile 29 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranları son durum...

        • 2

          İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 76,35'e kadar yükseltti.

        • 3

          İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

          29 Şubat 2024 itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

          Alibey Barajı yüzde 71,93

          Büyükçekmece Barajı yüzde 73,26

          Darlık Barajı yüzde 89,06

          Istrancalar Barajı yüzde 54,67

          Kazandere Barajı yüzde 60,44

        • 4

          Elmalı Barajı yüzde 89,54

          Ömerli Barajı yüzde 87,93

          Pabuçdere Barajı yüzde 59,49

          Sazlıdere Barajı yüzde 56,64

          Terkos Barajı yüzde 73,53

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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