Yurt genelinde sıcak hava etkili olurken megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı kullanımın yanı sıra buharlaşmanın etkisiyle eriyor.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı, iki hafta önce 7 Haziran'da yapılan ölçümlerde yüzde 77.63 olarak belirlenmişti.

İKİ HAFTADA YÜZDE 4.2 AZALDI

Bu oran bu sabah, 20 Haziran itibariyle yapılan ölçümlerde yüzde 73.43 çıktı. Başka bir ifadeyle 2 haftada İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 4.2 düştü.