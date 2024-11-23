Baraj doluluk oranı: İSKİ 23 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranları belli oluyor. Son dönemlerin en yağışsız dönemi yaşanırken İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl sorusuna yanıt aranıyor. Kış aylarındaki yağışların baraj seviyesini doldurması beklenirken henüz beklenen yağışlar yağmadı. İşte, İstanbul güncel baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL?

20 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 23 Kasım Cumartesi günü için yüzde 27,75 olarak ölçüldü.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranları belli oluyor. Son dönemlerin en yağışsız dönemi yaşanırken İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl sorusuna yanıt aranıyor. Kış aylarındaki yağışların baraj seviyesini doldurması beklenirken henüz beklenen yağışlar yağmadı. İşte, İstanbul güncel baraj doluluk oranı