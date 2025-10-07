Baraj doluluk oranı 7 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durumu duyurdu. Barajlardaki düşüş devam ederken bugün doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin altında yer aldı. İşte, 7 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı
- 1
İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Barajlar, içme suyu, sanayi suyu ve tarımsal sulama için düzenli ve güvenli su temin ediyor. Özellikle yağışın az olduğu mevsimlerde su ihtiyacını karşılamak için hayati rol oynuyor. Peki, 7 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
- 2
İSTANBUL İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM 2025
Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı %26.65 oldu.
- 3
BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 17.29
Darlık 41.42
Elmalı 50.26
Terkos 33.11
Alibey 34143000 15.71
Büyükçekmece 31.52
Sazlıdere 29.67
Istrancalar 22.92
-
- 4
- 5
- 6