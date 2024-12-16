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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı: 16 Aralık 2024 İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı: 16 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıkladı. Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı en son yüzde 30.21 olarak ölçülmüştü. Peki 16 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:17
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        • 1

          Baraj doluluk oranları İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Aralık barajlardaki güncel durumu açıkladı. İşte 16 Aralık baraj doluluk oranı

        • 2

          BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 30.69 oldu.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Terkos Barajı 21,36

          Alibey Barajı 2,09

          Büyükçekmece Barajı 17

        • 3

          Sazlıdere Barajı 12,03

          Istrancalar Barajı 37,76

          Ömerli Barajı 29,79

        • 4

          Darlık Barajı 12,25

          Elmalı Barajı 2,5

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