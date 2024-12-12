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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 12 Aralık 2024: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?

        Baraj doluluk oranı 12 Aralık 2024: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Aralık ayında yağan son yağmurlar güncel baraj doluluk oranını olumlu yönde etkiliyor. İki hafta önce yüzde 28.3'e kadar düşen doluluk oranı, geçen süre zarfında yağan yağmurun ardından biraz da olsa yükseldi. Peki İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 12 Aralık 2024 Baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:55
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        • 1

          İSKİ güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ bu sabah yaptığı son değeri açıkladı. İşte 12 Aralık güncel baraj doluluk oranı

        • 2

          BARAJLARDAKİ SON DURUM 12 ARALIK 2024

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 12 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %29.92 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

        • 3

          İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

          Ömerli Barajı 29,27

          Darlık Barajı 12,17

          Elmalı Barajı 2,47

          Terkos Barajı 21,46

        • 4

          Alibey Barajı 1,98

          Büyükçekmece Barajı 17,06

          Sazlıdere Barajı 12,26

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