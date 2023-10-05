Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu İSKİ'den son dakika baraj doluluk oranı açıklaması: İşte barajlarda son durum

        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!

        Yurt genelinde süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. Geçen hafta 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, son 6 günde mega kentin aldığı yağışın ardından 1 puan yükselerek yüzde 23.50'ye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

        28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.4'TÜ

        Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        BİR NEBZE YÜKSELDİ

        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 6 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.

        REKLAM

        6 GÜNLÜK YAĞIŞIN BİLANÇOSU YÜZDE 1

        İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.50'ye çıktığı bildirildi.

        Bu oran, İstanbul'un aldığı son 6 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranının 1 puanın üzerinde artması anlamına geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #baraj doluluk
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Habertürk Anasayfa