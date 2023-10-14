Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İSKİ, barajlardaki doluluk oranını açıkladı! - baraj doluluk oranı, 14 Ekim baraj doluluk oranı - Güncel haberler

        İSKİ, barajlardaki doluluk oranını açıkladı!

        Kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, 5 günde mega kentin aldığı yağışın ardından 1 puan yükselerek yüzde 23.50'ye ulaştı. Bugün itibariyle İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sağanakla artan doluluk oranı, yüzde 21.91'e geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

        EYLÜL SONUNDA ARTIŞ OLDU

        Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

        YAĞIŞ SONRASI YÜZDE 23.50 OLMUŞTU

        Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 5 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi ve 23.50'ye kadar çıktı.

        REKLAM

        DOLULUK ORANI YÜZDE 21.91'E DÜŞTÜ

        Bugün itibariyle İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre sağanakla artan doluluk oranı, yüzde 21.91 olarak ölçüldü.

        TASARRUF ÇAĞRISI

        Yetkililer İstanbulluları su kullanımı konusunda tasarruflu olmaya çağırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #baraj doluluk oranı
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa