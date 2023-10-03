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Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

BİR NEBZE OLSUN ARTIŞ VAR Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.41'Dİ Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 4 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi. REKLAM

DOLULUK ORANI 23.49'A ÇIKTI İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.49'a çıktığı bildirildi.

4 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 1'İ BULDU Bu oran, İstanbul'un aldığı son 4 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranında yüzde 1'in üzerinde artması anlamına geldi.